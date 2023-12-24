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В Башкирию за неделю погибли 3 рабочих

В Стерлитамаке погиб рабочий «БашРТС»

24 декабря 2023, 05:51
Фото: 1MI

В Башкирию за неделю погибли 3 рабочих

Большинство пострадавших работников — водители.

В Башкирии за неделю погибли 3 рабочих. Об этом рассказали в Гострудинспекции.

С 18 декабря инспекторы зафиксировали 4 несчастных случая на производстве, закончившиеся тяжёлыми травмами. Один из них произошёл ещё в апреле, однако выявить его удалось только сейчас — водитель «Баймакского водоканала» откачивал выгребную яму, автомашина ГАЗ 3309 начала самопроизвольное движение, отдавив ногу рабочему.

Погибли за это время 3 работника — водитель ООО «ЭКОТЭК» попал в ДТП, а водитель «МегаТранс» скончался из-за взрыва шины самосвала во время подкачки.

59-летнего слесаря по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда стерлитамакского филиала «БашРТС» обнаружили без признаков жизни. Причины гибели неизвестны.

Директором подразделения является Юрий Сараев.

В ноябре погибло 10 башкирских рабочих. Больших процент погибших приходится на трудящихся предпенсионного возраста.

Стало известно количество погибших на рабочих местах в Башкирии
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#Происшествия#Стерлитамак#Новости Башкирии#Смерть на производстве#Производственный травматизм#Идэль Гумеров#БашРТС
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