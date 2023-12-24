В Стерлитамаке погиб рабочий «БашРТС»

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 06:56
В Башкирии за неделю погибли 3 рабочих. Об этом рассказали в Гострудинспекции.
С 18 декабря инспекторы зафиксировали 4 несчастных случая на производстве, закончившиеся тяжёлыми травмами. Один из них произошёл ещё в апреле, однако выявить его удалось только сейчас — водитель «Баймакского водоканала» откачивал выгребную яму, автомашина ГАЗ 3309 начала самопроизвольное движение, отдавив ногу рабочему.
Погибли за это время 3 работника — водитель ООО «ЭКОТЭК» попал в ДТП, а водитель «МегаТранс» скончался из-за взрыва шины самосвала во время подкачки.
59-летнего слесаря по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда стерлитамакского филиала «БашРТС» обнаружили без признаков жизни. Причины гибели неизвестны.
Директором подразделения является Юрий Сараев.
В ноябре погибло 10 башкирских рабочих. Больших процент погибших приходится на трудящихся предпенсионного возраста.