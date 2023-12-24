В Стерлитамаке погиб рабочий «БашРТС»

С 18 декабря инспекторы зафиксировали 4 несчастных случая на производстве, закончившиеся тяжёлыми травмами. Один из них произошёл ещё в апреле, однако выявить его удалось только сейчас — водитель «Баймакского водоканала» откачивал выгребную яму, автомашина ГАЗ 3309 начала самопроизвольное движение, отдавив ногу рабочему.