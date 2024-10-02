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Суд отобрал за пьяную езду Audi Q7
2 октября, 10:59
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Земфира* не смогла оспорить клеймо иноагента
21 сентября, 16:07
Земфира требует снять клеймо иноагента
17 сентября, 08:39
Уфимского абьюзера отправили за решётку
10 сентября, 05:55
Август
Столичная квартира заставила страдать уфимца
14 августа, 08:30
Июль
Подследственный мэр Салавата обиделся на пенсионерку и отсудил у неё 70 тыс. руб
15 июля, 06:07
Пёс загрыз мужчину в Башкирии
2 июля, 13:53
Июнь
Брату бойца СВО пришлось судиться с военкоматом в Башкирии
28 июня, 11:14

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