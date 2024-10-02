Суд отобрал за пьяную езду Audi Q7

Posted 2 октября, 10:59
Published 2 октября, 10:59
Modified 2 октября, 12:04
Updated 2 октября, 12:04
Согласно материалам дела, инцидент произошел в октябре 2022 года, когда мужчина управлял автомобилем марки «Ауди Q7», находился под воздействием алкоголя. Приговором Кумертауского межрайонного суда ему назначили наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения. Однако, несмотря на серьезные последствия, суд вернул автомобиль владельцу.
Не удовлетворившись таким решением, государственный обвинитель обжаловал приговор в апелляционном порядке. Верховный суд согласился с доводами прокуратуры и постановил взыскать с осужденного сумму имущества почти в 600 тыс. рублей в доход государства.
Тем временем, в Кировском районе Уфы также рассматривается дело другого водителя, 32-летнего уроженца Тюменской области, который был задержан за управление автомобилем в состоянии опьянения.
Несмотря на прежние административные правонарушения, он вновь сел за руль в нетрезвом состоянии. Признав свою вину, подсудимый получил условный срок — 1 год и 6 месяцев лишения свободы, а его автомобиль марки «CHEVROLET KL1J CRUZE» был конфискован в доход государства. На момент написания материала приговор в законную силу не вступил.
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