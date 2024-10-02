Суд отобрал за пьяную езду Audi Q7

Несмотря на прежние административные правонарушения, он вновь сел за руль в нетрезвом состоянии. Признав свою вину, подсудимый получил условный срок — 1 год и 6 месяцев лишения свободы, а его автомобиль марки «CHEVROLET KL1J CRUZE» был конфискован в доход государства. На момент написания материала приговор в законную силу не вступил.