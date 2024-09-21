Земфира* не смогла оспорить клеймо иноагента

Posted 21 сентября, 16:07
Published 21 сентября, 16:07
Modified 21 сентября, 16:09
Updated 21 сентября, 16:09
Напомним, как информировал ранее Mkset, исполнительница культовых песен потребовала снять с неё статус иноагента — в соответствующий список её внесли зимой 2023 года за «антироссийскую» позицию.
«Иноагентское клеймо» исполнительница позже попыталась оспорить, но безуспешно. В сентябре 2024 года стало известно, что артистка отправила в служителям Фемиды жалобу на такое решение, однако суд рассматривать апелляцию отказался.
Ранее Mkset сообщал о том, что певица Земфира вспоминает Уфу со слезами. Певица не смогла сдержать эмоций, получив подарок, напоминающий о башкирской столице.
* — объявлена иноагентом.