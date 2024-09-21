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Posted 21 сентября, 16:07

Published 21 сентября, 16:07

Modified 21 сентября, 16:09

Updated 21 сентября, 16:09

Земфира* не смогла оспорить клеймо иноагента

Земфира* не смогла оспорить клеймо иноагента

21 сентября 2024, 16:07
Фото: Евгений Фельдман. Sputnik
Верховный суд не станет проводить заседание по апелляции уроженки Уфы Земфиры Рамазановой*, сообщают федеральные СМИ,

Напомним, как информировал ранее Mkset, исполнительница культовых песен потребовала снять с неё статус иноагента — в соответствующий список её внесли зимой 2023 года за «антироссийскую» позицию.

«Иноагентское клеймо» исполнительница позже попыталась оспорить, но безуспешно. В сентябре 2024 года стало известно, что артистка отправила в служителям Фемиды жалобу на такое решение, однако суд рассматривать апелляцию отказался.

Земфира требует снять клеймо иноагента
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Ранее Mkset сообщал о том, что певица Земфира вспоминает Уфу со слезами. Певица не смогла сдержать эмоций, получив подарок, напоминающий о башкирской столице.

* — объявлена иноагентом.

Земфира* вспоминает Уфу со слезами
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