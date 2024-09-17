Земфира требует снять клеймо иноагента

Певица из Уфы Земфира*, признанная в России иностранным агентом, подала апелляцию в Верховный суд РФ на решение об отказе исключить ее из реестра иностранных агентов. Информация об этом содержится на сайте ВС РФ. Представители Земфиры* решили обжаловать отказ в удовлетворении искового заявления аналогичного содержания, поданного еще в начале 2024 года. Дата рассмотрения жалобы на нахождение в списке иноагентов еще не назначена.



— Верховный суд принял к рассмотрению апелляцию Земфиры Рамазановой* касательно решений судов первой и второй инстанций, которые отклонили ее просьбу об оспаривании решения Министерства юстиции Российской Федерации о внесении ее в список иностранных агентов, — сообщили ТАСС в ВС РФ.



Земфиру* включили в список иностранных агентов в феврале 2023 года. В позиции обвинения было указано, что уроженка Уфы выступает против России, поддерживает Украину и пользуется иностранным финансированием, в том числе — от компаний с Туманного Альбиона. С мая 2023 года Земфира* пытается снять с себя клеймо иностранного агента.



Напомним, свой творческий путь певица начала в Уфе. В детстве она жила в районе «Черниковка». В своих интервью музыкант отзывается о малой родине достаточно прохладно. В 2022 году мигрировала во Францию.