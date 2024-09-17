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Posted 17 сентября, 08:39

Published 17 сентября, 08:39

Modified 17 сентября, 08:42

Updated 17 сентября, 08:42

Земфира требует снять клеймо иноагента

Земфира требует снять клеймо иноагента

17 сентября 2024, 08:39
Фото: https://t.me/zemfiraworld
Певица из Уфы подала протест на нахождение в списке иностранных агентов в Верховный суд России, сообщает РИА Новости.

Певица из Уфы Земфира*, признанная в России иностранным агентом, подала апелляцию в Верховный суд РФ на решение об отказе исключить ее из реестра иностранных агентов. Информация об этом содержится на сайте ВС РФ. Представители Земфиры* решили обжаловать отказ в удовлетворении искового заявления аналогичного содержания, поданного еще в начале 2024 года. Дата рассмотрения жалобы на нахождение в списке иноагентов еще не назначена.

— Верховный суд принял к рассмотрению апелляцию Земфиры Рамазановой* касательно решений судов первой и второй инстанций, которые отклонили ее просьбу об оспаривании решения Министерства юстиции Российской Федерации о внесении ее в список иностранных агентов, — сообщили ТАСС в ВС РФ.

Земфиру* включили в список иностранных агентов в феврале 2023 года. В позиции обвинения было указано, что уроженка Уфы выступает против России, поддерживает Украину и пользуется иностранным финансированием, в том числе — от компаний с Туманного Альбиона. С мая 2023 года Земфира* пытается снять с себя клеймо иностранного агента.

Напомним, свой творческий путь певица начала в Уфе. В детстве она жила в районе «Черниковка». В своих интервью музыкант отзывается о малой родине достаточно прохладно. В 2022 году мигрировала во Францию.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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