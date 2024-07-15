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Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

В Башкирии подследственный мэр отсудил у пенсионерки ₽70 тыс. за пост в соцсетях

Подследственный мэр Салавата обиделся на пенсионерку и отсудил у неё 70 тыс. руб

15 июля 2024, 06:07
Фото: 1MI

В Башкирии подследственный мэр отсудил у пенсионерки ₽70 тыс. за пост в соцсетях

Игорь Миронов посчитал оскорбительным пост местной жительницы в соцсетях, сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Жительница Салавата Светлана Д. опубликовала в соцсетях пост, содержание которого находящийся под следствием градоначальник Игорь Миронов счел оскорбительным. Женщина написала: «Вор должен сидеть в тюрьме». Вскоре после этого Миронов подал на неё в суд.

По информации тг-канала, изначально суд встал на сторону пенсионерки, однако мэр подал апелляцию и далее уже при повторном рассмотрении суд счел, что Светлана должна выплатить ему 70 тыс. руб.

Телеграм-канал приводит слова адвоката Миронова, заявившего, что он «доволен компенсацией». Кроме того, в дальнейшем он якобы намерен подать иск за судебные расходы. Светлана же планирует обжаловать решение суда.

Видео: Mash Batash

Напомним, весной 2023 года Игорю Миронову были предъявлены обвинения по статье о превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник умышленно передал все электросети города предпринимателю на 50 лет.

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