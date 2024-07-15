Подследственный мэр Салавата обиделся на пенсионерку и отсудил у неё 70 тыс. руб

Жительница Салавата Светлана Д. опубликовала в соцсетях пост, содержание которого находящийся под следствием градоначальник Игорь Миронов счел оскорбительным. Женщина написала: «Вор должен сидеть в тюрьме». Вскоре после этого Миронов подал на неё в суд.