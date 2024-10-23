Башкирская «Нарния» не спасла женщину от долгов

Но как только ей стало немного легче дышать под гнетом законов, женщина вновь исчезла из поля зрения правоохранительных органов — ее объявили в розыск. Судебным приставам не оставалось ничего другого, как отправиться на охоту за горе-матерью по всем районам Башкирии. Как оказалось позже, «волшебные» приключения привели к тому, что женщина перебивалась случайными заработками: пасла коров и овец у местных фермеров. Однако, даже когда ей удавалось находить временное укрытие у сожителя, это не уберегло ее от неожиданного визита судебных приставов.