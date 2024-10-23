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Posted 23 октября, 09:47

Published 23 октября, 09:47

Modified 23 октября, 10:08

Updated 23 октября, 10:08

Приставы нашли должницу в шкафу в Башкортостане

Башкирская «Нарния» не спасла женщину от долгов

23 октября 2024, 09:47
Фото: ГУФССП России по Республике

Приставы нашли должницу в шкафу в Башкортостане

Жительница Давлеканово решила спрятаться от судебных приставов в шкафу, сообщает в среду, 23 октября, пресс-служба ГУФССП России по Республике Башкортостан.

В городе Давлеканово жила-была женщина, которая решила, что лучшим решением своих финансовых проблем будет просто исчезнуть. И не просто исчезнуть, а спрятаться в шкафу и надеяться, что никто ее не найдет. Как будто она попала в мир волшебной Нарнии — только без белого льва и с большим количеством долгов.

Как стало известно, история началась с того, что судебные приставы начали свое расследование, когда поступил исполнительный документ о взыскании денег в пользу несовершеннолетнего ребенка. По данным приставов, женщина не просто скрывалась от долгов по алиментам; она променяла материнские обязанности на алкоголь и разгульный образ жизни. Вместо того чтобы заботиться о своем сыне и пытаться изменить свою жизнь, она выбирала веселье и бегство от ответственности.

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Когда у нее закончились все способы укрыться от правосудия в родном городе, она решила сменить адрес проживания. Но судьба снова свела ее с приставами — их настигли по старым следам. В первый раз женщину нашли у матери. Суд наказал ее обязательными работами за уклонение от алиментов.

Но как только ей стало немного легче дышать под гнетом законов, женщина вновь исчезла из поля зрения правоохранительных органов — ее объявили в розыск. Судебным приставам не оставалось ничего другого, как отправиться на охоту за горе-матерью по всем районам Башкирии. Как оказалось позже, «волшебные» приключения привели к тому, что женщина перебивалась случайными заработками: пасла коров и овец у местных фермеров. Однако, даже когда ей удавалось находить временное укрытие у сожителя, это не уберегло ее от неожиданного визита судебных приставов.

Когда они пришли к двери дома её нового знакомого, она снова попыталась сыграть в прятки. На этот раз выбор пал на платяной шкаф. Увы для неё: даже самый большой шкаф не смог переместить её в Нарнию и скрыть женщину от закона. В результате всех этих метаний женщину задержали и поместили под административный арест на семь суток. Теперь ей грозит уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей.

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