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Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

В Башкирии отцы смогут требовать алименты у бывших жен

В Башкирии отцы смогут требовать алименты у бывших жен

8 апреля 2024, 05:55
Фото: PxHere
Парламент Башкирии принял закон об алиментах для бывших мужей, сообщает пресс-служба Курултая региона.
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Дети

Согласно документу, выплаты бывшие мужья смогут требовать при уходе за ребенком в течение трех лет со дня его рождения.

«Ранее таким правом была наделена только женщина, причем без уточнения, осуществляет ли она фактически уход за общим ребенком. Новая формулировка уравнивает в правах мужчин и женщин, что справедливо: мужчины всё чаще берут на себя уход за детьми, оформляют декретные отпуска, в то время как материальное благополучие семьи обеспечивает женщина», — пояснил спикер Константин Толкачев.
В Башкирии примут закон об алиментах для мужей
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Кроме того, на алименты бывшие жены смогут рассчитывать в период беременности. Согласно действующего законодательству, требовать выплаты бывшие супруги могут только если беременность наступила до расторжения брака. Спикер также уточнил, что на алименте смогут претендовать бывшие супруги, осущеставляющие уход за общим ребенком-инвалидом.

#Общество#Уфа#Дети#Выплаты#Алименты#Брак
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