В Башкирии отцы смогут требовать алименты у бывших жен

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:57
Согласно документу, выплаты бывшие мужья смогут требовать при уходе за ребенком в течение трех лет со дня его рождения.
«Ранее таким правом была наделена только женщина, причем без уточнения, осуществляет ли она фактически уход за общим ребенком. Новая формулировка уравнивает в правах мужчин и женщин, что справедливо: мужчины всё чаще берут на себя уход за детьми, оформляют декретные отпуска, в то время как материальное благополучие семьи обеспечивает женщина», — пояснил спикер Константин Толкачев.
Кроме того, на алименты бывшие жены смогут рассчитывать в период беременности. Согласно действующего законодательству, требовать выплаты бывшие супруги могут только если беременность наступила до расторжения брака. Спикер также уточнил, что на алименте смогут претендовать бывшие супруги, осущеставляющие уход за общим ребенком-инвалидом.