В Башкирии отцы смогут требовать алименты у бывших жен

Кроме того, на алименты бывшие жены смогут рассчитывать в период беременности. Согласно действующего законодательству, требовать выплаты бывшие супруги могут только если беременность наступила до расторжения брака. Спикер также уточнил, что на алименте смогут претендовать бывшие супруги, осущеставляющие уход за общим ребенком-инвалидом.