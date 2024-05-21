Жителям Башкирии выдадут по 13 340 рублей

В Башкирии, согласно новым правилам с 1 июня 2024 года, семьи смогут получить единое пособие в размере 50% (6 670₽), 75% (10 005₽) или даже 100% (13 340₽) от прожиточного минимума на детей. Размер выплаты рассчитывают в зависимости от своих доходов.