Жителям Башкирии выдадут по 13 340 рублей

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
В Башкирии, согласно новым правилам с 1 июня 2024 года, семьи смогут получить единое пособие в размере 50% (6 670₽), 75% (10 005₽) или даже 100% (13 340₽) от прожиточного минимума на детей. Размер выплаты рассчитывают в зависимости от своих доходов.
Если судебное решение о выплате алиментов отсутствует, то при назначении пособия будут учитываться суммы алиментов, указанные в заявлении. Это обеспечит дополнительную финансовую поддержку семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, считают региональные власти.
Таким образом, семьи могут получить до 13 340 рублей на каждого ребенка в месяц в качестве государственной поддержки.
Для назначения пособия необходимо предоставить все требуемые сведения в отделение фонда в рамках межведомственного взаимодействия. Напомним, пособие назначается на один год.
Эта инициатива направлена на улучшение социальной защиты семей и детей в Башкирии, а также на содействие улучшению их материального благополучия.