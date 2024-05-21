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Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

Жителям Башкирии выдадут по 13 340 рублей

Жителям Башкирии выдадут по 13 340 рублей

21 мая 2024, 14:54
Фото: 1MI
В регионе запустят программу государственной поддержки семей. Выплаты зависят от дохода взрослых.

В Башкирии, согласно новым правилам с 1 июня 2024 года, семьи смогут получить единое пособие в размере 50% (6 670₽), 75% (10 005₽) или даже 100% (13 340₽) от прожиточного минимума на детей. Размер выплаты рассчитывают в зависимости от своих доходов.

Если судебное решение о выплате алиментов отсутствует, то при назначении пособия будут учитываться суммы алиментов, указанные в заявлении. Это обеспечит дополнительную финансовую поддержку семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, считают региональные власти.

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Таким образом, семьи могут получить до 13 340 рублей на каждого ребенка в месяц в качестве государственной поддержки.

Для назначения пособия необходимо предоставить все требуемые сведения в отделение фонда в рамках межведомственного взаимодействия. Напомним, пособие назначается на один год.

Эта инициатива направлена на улучшение социальной защиты семей и детей в Башкирии, а также на содействие улучшению их материального благополучия.

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