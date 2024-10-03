mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября, 09:25

Published 3 октября, 09:25

Modified 3 октября, 09:27

Updated 3 октября, 09:27

Злостная алиментщица скрывается в Башкортостане

Злостная алиментщица скрывается в Башкортостане

3 октября 2024, 09:25
Фото: mkset.ru
Судебные приставы разыскивают иностранку, задолжавшую своему ребенку сотни тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП в четверг, 3 октября.

Исполнительное производство завели на уроженку Казахстана. Надежда Степанова разыскивается за неуплату алиментов, сумма которых уже составляет более ₽250 000.
Тридцатилетняя иностранка скрывается от приставов. Дома ее обнаружить не удалось.

— Предположительно Надежда Степанова скрывается на территории Республики Башкортостан» — сообщает пресс-служба УФССП Башкирии и дает ориентировку на должницу.

Алиментщицу могут лишить родительских прав, если она не погасит долг и не объявится.
Если вы знаете что-либо о месте нахождения уроженки Казахстана Степановой, сообщите по номеру телефона: 8 (917) 763-54-03.

По статистике службы судебных приставов, за 2023 год было произведено полтора миллиона взысканий за неуплату алиментов. Женщины редко признаются злостными неплательщиками. Чаще всего на десять задолжавших родителей приходится девять мужчин и всего одна женщина.

Уфа закроет свои долги новыми кредитами
Узнать подробнее
Читайте также:
Ипотека под 35% стала реальностьюЛичная инфляция составила 160% в УфеНелегал гонял на «Мерседесе» по Башкирии
#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Стерлитамак#Судебные приставы#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Татарстан#Кумертау#Казахстан#Белебей#Мелеуз#Алименты#Республика Башкортостан
Подпишитесь