Злостная алиментщица скрывается в Башкортостане

Posted 3 октября, 09:25
Published 3 октября, 09:25
Modified 3 октября, 09:27
Updated 3 октября, 09:27
Исполнительное производство завели на уроженку Казахстана. Надежда Степанова разыскивается за неуплату алиментов, сумма которых уже составляет более ₽250 000.
Тридцатилетняя иностранка скрывается от приставов. Дома ее обнаружить не удалось.
— Предположительно Надежда Степанова скрывается на территории Республики Башкортостан» — сообщает пресс-служба УФССП Башкирии и дает ориентировку на должницу.
Алиментщицу могут лишить родительских прав, если она не погасит долг и не объявится.
Если вы знаете что-либо о месте нахождения уроженки Казахстана Степановой, сообщите по номеру телефона: 8 (917) 763-54-03.
По статистике службы судебных приставов, за 2023 год было произведено полтора миллиона взысканий за неуплату алиментов. Женщины редко признаются злостными неплательщиками. Чаще всего на десять задолжавших родителей приходится девять мужчин и всего одна женщина.