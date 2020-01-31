Американские спутники чуть не столкнулись над США

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Два принадлежащих США неработающих спутника едва не столкнулись над территорией страны в ночь с 29 на 30 января.
Это - военный аппарат GGSE-4 и научный аппарат IRAS, сообщает газета «Известия».
По данным американского Космического командования, пересечение спутниками общей траектории без столкновения подтвердили специалисты восемнадцатой эскадрильи по контролю космического пространства ВВС США.
Отмечается, что GGSE-4 был запущен в 1967 году, а IRAS - в 1983 году.
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