Американские спутники чуть не столкнулись над США

По данным американского Космического командования, пересечение спутниками общей траектории без столкновения подтвердили специалисты восемнадцатой эскадрильи по контролю космического пространства ВВС США.

Отмечается, что GGSE-4 был запущен в 1967 году, а IRAS - в 1983 году.