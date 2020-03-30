Зеленский заявил о возможном дефолте Украины

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Украинский президент заявил, что одним из вариантов выхода страны из кризиса, вызванного коронавирусом, является дефолт.
По словам Зеленского, из-за пандемии Украина находится на перепутье, и выбрать можно один из двух вариантов. Первый – принятие законов, диктуемых МВФ. В этом случае стране обещают помощь от заокеанских партнеров в размере $10 млрд. Второй путь – непринятие этих законов, после чего Украину ждет серьезный экономический спад и возможный дефолт.
Об этом президент Зеленский рассказал на своей странице в Facebook. Также в сообщении упоминается о сокращении зарплат украинским чиновникам. Отмечается, что расходы на армию снижаться не будут, пишет rns.online.
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