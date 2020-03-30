Зеленский заявил о возможном дефолте Украины

По словам Зеленского, из-за пандемии Украина находится на перепутье, и выбрать можно один из двух вариантов. Первый – принятие законов, диктуемых МВФ. В этом случае стране обещают помощь от заокеанских партнеров в размере $10 млрд. Второй путь – непринятие этих законов, после чего Украину ждет серьезный экономический спад и возможный дефолт.