США запретили своим дипломатам в Израиле посещать некоторые районы Иерусалима
Соединенные Штаты Америки временно ограничили сотрудникам своей дипломатической миссии в Израиле и членам их семей посещение отдельных частей Иерусалима.
Запрет введен в связи с появлением призывов к демонстрациям в Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Об этом информирует RNS.
Так дипломатам нельзя выезжать в Вифлеем, а также посещать территории Мертвого моря, находящиеся в пределах Западного берега реки Иордан. Еще сотрудникам американской дипмиссии запрещено совершать личные поездки в районы старого города в Иерусалиме. Ограничить передвижение дипломатам нужно вплоть до дальнейших уведомлений, подчеркнули представители посольства США в Израиле.
Американские власти советуют своим соотечественникам в Израиле стараться избегать мест массового скопления людей. В Посольстве США добавили, что американским гражданам необходимо следовать полученным предписаниям и ждать новых указаний от Государственного департамента страны. Речь в частности идет о поездках в Израиль, на Западный берег реки Иордан и в сектор Газа.