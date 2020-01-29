США запретили своим дипломатам в Израиле посещать некоторые районы Иерусалима

Запрет введен в связи с появлением призывов к демонстрациям в Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Об этом информирует RNS.

Так дипломатам нельзя выезжать в Вифлеем, а также посещать территории Мертвого моря, находящиеся в пределах Западного берега реки Иордан. Еще сотрудникам американской дипмиссии запрещено совершать личные поездки в районы старого города в Иерусалиме. Ограничить передвижение дипломатам нужно вплоть до дальнейших уведомлений, подчеркнули представители посольства США в Израиле.