Евросоюз активировал механизм защиты граждан на фоне распространения коронавируса
Власти Европейского Союза запустили механизм гражданской защиты на фоне распространения коронавируса 2019-nCoV.
В ЕС отмечают усиление вспышки коронавируса нового типа. Об этом информирует RNS.
Активация механизма защиты населения Европейского Союза на фоне распространения коронавируса была произведена после просьбы Франции оказать помощь в предоставлении консульской поддержки гражданам Евросоюза в китайском городе Ухань.
Так США организовали чартерный рейс для эвакуации своих граждан из Уханя. Из города вывезут дипломатов, их семьи, а также других лиц, имеющих паспорта США.
Отметим, что вспышка пневмонии, которую вызвал коронавирус 2019-nCoV, произошла в конце прошлого года в городе Ухань (Китай). По данным комиссии по здравоохранению Поднебесной, на 28 января от неизвестной болезни уже умерло 106 граждан КНР. Число заразившихся выросло на 1771 человека. Больше всего жертв зафиксировано в провинции Хубэй (восток центральной части Китая). Именно там находится эпицентр вспышки нового коронавируса.