Евросоюз активировал механизм защиты граждан на фоне распространения коронавируса

В ЕС отмечают усиление вспышки коронавируса нового типа. Об этом информирует RNS.

Активация механизма защиты населения Европейского Союза на фоне распространения коронавируса была произведена после просьбы Франции оказать помощь в предоставлении консульской поддержки гражданам Евросоюза в китайском городе Ухань.

Так США организовали чартерный рейс для эвакуации своих граждан из Уханя. Из города вывезут дипломатов, их семьи, а также других лиц, имеющих паспорта США.