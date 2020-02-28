Япония закрывает школы из-за коронавируса

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Японский премьер Синдзо Абэ собирается требовать от муниципальных властей закрытия всех школ, чтобы препятствовать распространению COVID-19.
Японское правительство предполагает, что школы не будут работать до весенних каникул, пишет RT.
Также сообщается, что ситуацию с распространением коронавируса обсудили главы МИД Китая и Японии.
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