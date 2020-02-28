Аналитики предполагают снижение турпотока в Германию из-за коронавируса

Как сообщает газета «Известия», эксперты определили три возможных сценария, связанных с этой ситуацией.

Первый из них, предполагающий успешные мероприятия по борьбе с вирусом и сдерживание его распространения до конца месяца, уже не является актуальным.

Второй сценарий предполагает, что ситуация с коронавирусом станет аналогичной ситуации с атипичной пневмонией SARS-2003 2002-2003 года. Согласно прогнозу, поток туристов из Китая уменьшится на 17%.

Согласно третьему сценарию, число ночевок в Германии со стороны путешественников из Китая сократится на 25%.

КНР является для ФРГ самым важным азиатским рынком в сфере туризма.