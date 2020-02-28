Аналитики предполагают снижение турпотока в Германию из-за коронавируса
28 февраля, 16:49В миреФото: pixabay.com
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По данным DZT (Национального туристического офиса Германии), ограничения, связанные со вспышкой заболеваемости новым коронавирусом, приведут к снижению туристического потока в страну на 1%.
Как сообщает газета «Известия», эксперты определили три возможных сценария, связанных с этой ситуацией.
Первый из них, предполагающий успешные мероприятия по борьбе с вирусом и сдерживание его распространения до конца месяца, уже не является актуальным.
Второй сценарий предполагает, что ситуация с коронавирусом станет аналогичной ситуации с атипичной пневмонией SARS-2003 2002-2003 года. Согласно прогнозу, поток туристов из Китая уменьшится на 17%.
Согласно третьему сценарию, число ночевок в Германии со стороны путешественников из Китая сократится на 25%.
КНР является для ФРГ самым важным азиатским рынком в сфере туризма.
Эксперты также отмечают, что турпоток из Китая сократится на 7-25 миллионов человек по всему миру.
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