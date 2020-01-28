Очевидец рассказал о крушении вертолета, в котором летел Коби Брайант
Сегодня, 13:10В миреФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Джерри Кочарян рассказал СМИ о катастрофе, в которой погиб американский баскетболист.
Знаменитый игрок «Лос-Анджелес Лейкерс», пятикратный чемпион НБА Коби Брайант и его 13-летняя дочь погибли 27 января. По словам Джерри Кочаряна, вертолет летел низко. Он падал и сильно трещал. После падения был сильный взрыв и в небо поднялся огненный шар, сообщает RT.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей