Очевидец рассказал о крушении вертолета, в котором летел Коби Брайант

Знаменитый игрок «Лос-Анджелес Лейкерс», пятикратный чемпион НБА Коби Брайант и его 13-летняя дочь погибли 27 января. По словам Джерри Кочаряна, вертолет летел низко. Он падал и сильно трещал. После падения был сильный взрыв и в небо поднялся огненный шар, сообщает RT.