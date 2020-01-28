На нью-йоркском небоскрёбе изменится подсветка в память о Коби Брайанте

В публикации отмечается, что подсветка вечером будет гореть золотым и фиолетовым цветами. Это станет символом памяти баскетболисту Коби Брайанту, который рано ушел из жизни. В тексте также говорится о том, что спортсмен был источником вдохновения для миллионов жителей Земли. Помимо этого, на странице содержатся соболезнования близким, друзьям и поклонникам Брайанта.