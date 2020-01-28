На нью-йоркском небоскрёбе изменится подсветка в память о Коби Брайанте
Сегодня, 15:33В миреФото: wikimedia.org
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У одного из самых известных в Нью-Йорке небоскребов Эмпайр-стейт-билдинг 28 января на один вечер изменится подсветка. Теперь на ней показываются цвета баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», игрок которого Коби Брайант погиб в результате падения вертолета.
Такая информация появилась на официальном сайте Эмпайр-стейт-билдинг, сообщает газета «Известия».
В публикации отмечается, что подсветка вечером будет гореть золотым и фиолетовым цветами. Это станет символом памяти баскетболисту Коби Брайанту, который рано ушел из жизни. В тексте также говорится о том, что спортсмен был источником вдохновения для миллионов жителей Земли. Помимо этого, на странице содержатся соболезнования близким, друзьям и поклонникам Брайанта.
Падение вертолета, на котором спортсмен летел со своей 13-летней дочерью, а также её подругой в сопровождении родителей, произошло недалеко от Лос-Анджелеса 26 января. Погибли девять человек.
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