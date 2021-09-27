В Финляндии не хватает медиков и сотрудников социального обеспечения

Как сообщают корреспонденты информационного портала RT, численность профессий, которые страдают от нехватки рук, в настоящее время достигла в Финляндии допандемийного уровня.
По официальным данным финского Минтруда и экономики, в стране наблюдается сейчас дефицит высококвалифицированных медсестер, терапевтов и стоматологов, а также других профильных докторов.
Кроме того, власти Финляндии фиксируют нехватку воспитателей детсадов, психологов и логопедов.
Национальный институт здравоохранения проинформировал ранее о старте уже четвертой по счету волны коронавирусной инфекции в Финляндии. Страна оказалась в ситуации, которая сложилась на данный момент и в подавляющем большинстве европейских регионов.
Из комментариев официального представителя института Мики Салминена следует, что численность новых случаев заболевания COVID-19 растет в Финляндии ежесуточно.
По словам эксперта, инфекция сейчас стремительно распространяется среди граждан, не прошедших вакцинацию. Мика Салминен убежден, что меры ограничительного характера в связи с пандемией в Финляндии срочно необходимо ужесточать.