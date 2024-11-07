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Марина Колодкина

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Декабрь 2022
Глава РЭО встретился с волонтерами и ответил на их вопросы
6 декабря 2022, 18:42
РЭО: В Башкирии построят 3 новых объекта по обращению с ТКО
6 декабря 2022, 13:27
РЭО опубликовал список регионов-лидеров по оплате за вывоз ТКО
5 декабря 2022, 17:31
В Турции не дали доработать комментатору чемпионата мира по футболу
3 декабря 2022, 16:13
Ноябрь 2022
Глава РЭО Буцаев: Отходы электроники стали самыми популярными лотами на Бирже ВМР
27 ноября 2022, 18:57
РЭО: Для создания экотехнопарков откроют управляющую компанию
26 ноября 2022, 18:51
РЭО сформировал список наиболее востребованных профессий отрасли
24 ноября 2022, 17:24
Бюджет страны на ближайшую трехлетку принят во втором чтении с поправками ЕР
22 ноября 2022, 15:42
Али Даеи отказался присутствовать на ЧМ-2022 в качестве почетного гостя
16 ноября 2022, 11:45
ЕР: Внимание к семьям мобилизованных - приоритетная задача партии
15 ноября 2022, 16:42
Бензема включен в заявку сборной Франции на чемпионат мира в Катаре
10 ноября 2022, 14:25
ИНВИТРО предлагает сдать анализы на 25% дешевле в "черную пятницу"
10 ноября 2022, 06:33
Буцаев: За два года в РФ создали сотни проектов по обращению с ТКО
9 ноября 2022, 20:06
На Конгрессе молодых ученых рассмотрят вопросы научно-технического суверенитета РФ
9 ноября 2022, 08:41
«Барселона» хочет зимой расторгнуть контракт с Депаем
8 ноября 2022, 19:06
РЭО: В Архангельской области появятся три комплексных объекта по обращению с отходами
8 ноября 2022, 18:59
В "Айнтрахте" не считают, что "Наполи" недооценит немецкую команду в ЛЧ
7 ноября 2022, 20:02
Тренер «Зальцбурга» Яйссле признал, что «Милан» заслуженно разгромил его команду
7 ноября 2022, 17:11
В Бийске задержали телефонного террориста
7 ноября 2022, 14:59
«Донецкгормаш»: от паровых машин Боссе до гигантов горнодобывающей промышленности
7 ноября 2022, 00:00

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