Рекордно низкое число заболевших COVID-19 зафиксировали в Австралии
27 апреля, 19:11В миреФото: pixabay.com
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В Австралии в понедельник, 27 апреля, зафиксировали рекордно низкое число случаев заболевания COVID-19 за последние сутки. Оно составило 10 человек.
Это - самое низкое количество заболевших с 6 марта, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что на сегодня в стране коронавирус подтвержден у 6 713 человек. Из них 5 539 выздоровели, 115 лечатся в стационарах, ещё 974 - амбулаторно.
За все время в Австралии скончались 83 пациента с коронавирусом.
По словам главы Минздрава страны Грега Ханта, принятые правительством меры приносят результат. Это касается закрытия границ, самоизоляции и соблюдения социального дистанцирования.
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