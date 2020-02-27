Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Дании

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Власти Дании объявили о первом случае заражения коронавирусом. Заболевший вернулся в страну из Италии.
Как сообщает rns.online, со ссылкой на официальные датские источники, первый заболевший недавно вернулся с лыжного курорта в северной Италии.
В настоящее время зараженный изолирован в своем доме. За его состоянием наблюдают медики.
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