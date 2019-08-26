На перенос столицы Индонезии потратят 32 миллиарда долларов

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Глава Индонезии Джоко Виодо объявил о переносе столицы государства из Джакарты в Калимантан. На эту цель планируется потратить около 32 миллиардов долларов.
Информация об этом появилась 26 августа, сообщает газета «Известия».
Глава Министерства планирования и национального развития страны Бамбанг Броджонегоро рассказал, что власти переедут в Калимантан к 2024 году. При этом изначально голосование велось за выбор между сосредоточением госструктур в центре Джакарты и перенесением их в город-спутник. Однако в итоге было решено перенести на другой остров всю столицу.
Выбор пал на Калимантан, потому что этот населенный пункт сейсмически безопасен. Практически на всей территории республики много действующих вулканов и часто бывают землетрясения.
В Джакарте недостаточно хорошо развита инфраструктура. Сейчас город находится на 12 месте в списке самых загруженных городов мира.
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