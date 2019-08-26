На перенос столицы Индонезии потратят 32 миллиарда долларов

Глава Министерства планирования и национального развития страны Бамбанг Броджонегоро рассказал, что власти переедут в Калимантан к 2024 году. При этом изначально голосование велось за выбор между сосредоточением госструктур в центре Джакарты и перенесением их в город-спутник. Однако в итоге было решено перенести на другой остров всю столицу.