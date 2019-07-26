Япония определила тип запущенных КНДР ракет

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Специалисты японского информагентства Kyodo назвали тип ракеты, пущенной 25 июля в КНДР.
Это - улучшенная версия ракеты малой дальности KN-23, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что специалисты сделали такой вывод после изучения опубликованных в СМИ КНДР фотографий запущенного оружия.
В Пхеньяне данные испытания назвали ответом Южной Корее на развертывание новых типов вооружения.
Ракеты, пущенные КНДР 25 июля, после преодоления расстояния в 430 километров упали в море на востоке страны.
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