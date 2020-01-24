Запасы нефти в США снизились до 428,1 млн баррелей

Такие данные приводятся в докладе Управления по энергетической информации (EIA). Об этом информирует RNS.

На позапрошлой неделе коммерческие запасы черного золота в США (без учета стратегического резерва) сократились на 2,5 миллиона баррелей, достигнув 428,5 миллиона баррелей.