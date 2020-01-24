Запасы нефти в США снизились до 428,1 млн баррелей

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За неделю, которая подошла к концу 17 января, объемы коммерческих запасов нефти в США (без учета стратегического резерва) сократились на 400 000 баррелей и составили 428,1 миллиона баррелей.
Такие данные приводятся в докладе Управления по энергетической информации (EIA). Об этом информирует RNS.
На позапрошлой неделе коммерческие запасы черного золота в США (без учета стратегического резерва) сократились на 2,5 миллиона баррелей, достигнув 428,5 миллиона баррелей.
За неделю импорт нефти в США упал на 120 000 баррелей в день, составив 6,4 миллиона баррелей в день.
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