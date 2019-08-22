Пентагон: США получат гиперзвуковое оружие до 2022 года

В минувшее воскресенье США в первый раз с момента выхода из ДРСМД испытали крылатую ракету наземного базирования с радиусом поражения свыше 500 километров. Об этом информирует RNS.

Вашингтон перестал соблюдать положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со второго февраля текущего года. Принятый 32 года назад документ подразумевал, что США и СССР не будут создавать и запускать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с радиусом поражения от 500 до 5500 километров.