Болтон: импичмент Трампа был предвзятым

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Бывший помощник президента США Джон Болтон в одном из недавних интервью заявил, что процедура импичмента по отношению к Трампу была предвзятой со стороны партии демократов.
Как сообщает газета “Известия”, по мнению Болтона, процедура проводилась в сильно урезанные сроки и подгонялась под будущую президентскую гонку. Таким образом, представители Демократической партии пытались реализовать импичмент еще до того, как выдвинули своих кандидатов.
Поэтому, считает Болтон, партия могла иметь шанс на успех только если бы убедила в своей правоте республиканцев. Тем не менее, подчеркнул он, Республиканская партия отвергла эту идею еще до начала слушаний.
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