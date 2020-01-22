В ТЦ Лас-Вегаса произошла стрельба

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В одном из торговых комплексов Лас-Вегаса неизвестные устроили стрельбу.
Об этом стало известно 22 января, сообщает газета «Известия».
Предполагается, что конфликт в торговом центре Fashion Show случился между подростками. В результате открывшейся стрельбы пострадали минимум два человека. Однако подозреваемым удалось скрыться.
Полицейские оперативно перекрыли проезд к торговому центру и объявили о том, что на его территории находиться небезопасно.
Ведётся расследование обстоятельств инцидента.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей