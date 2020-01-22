В ТЦ Лас-Вегаса произошла стрельба

Предполагается, что конфликт в торговом центре Fashion Show случился между подростками. В результате открывшейся стрельбы пострадали минимум два человека. Однако подозреваемым удалось скрыться.

Полицейские оперативно перекрыли проезд к торговому центру и объявили о том, что на его территории находиться небезопасно.