Найден труп подозреваемого в стрельбе в немецком городе Ханау
21 февраля, 22:45В миреФото: pxhere.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Подозреваемый в массовом убийстве в Германии был найден мертвым в своем доме.
Напомним, в результате стрельбы в двух кальянных расположенного в ФРГ города Ханау и на одной из площадей погибли 8 человек. Еще пятеро были ранены.
Полиция сообщила о том, что труп подозреваемого был обнаружен в его доме. Также в жилище предполагаемого стрелка было найдено еще одно тело. Полицейские утверждают, что не имеют данных о причастности к инциденту других людей, пишет RT.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей