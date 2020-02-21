Найден труп подозреваемого в стрельбе в немецком городе Ханау

Напомним, в результате стрельбы в двух кальянных расположенного в ФРГ города Ханау и на одной из площадей погибли 8 человек. Еще пятеро были ранены.

Полиция сообщила о том, что труп подозреваемого был обнаружен в его доме. Также в жилище предполагаемого стрелка было найдено еще одно тело. Полицейские утверждают, что не имеют данных о причастности к инциденту других людей, пишет RT.