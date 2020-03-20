В Армении и Грузии растет число заразившихся коронавирусной инфекцией
Вчера, 22:23В миреФото: pixabay.com
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В Грузии уже 40 зарегистрированных случаев заболевания COVID-19, в Армении – 115.
На официальном сайте мониторинга ситуации с коронавирусом Грузии размещена информация о 40 заболевших. Также там написано об одном выздоровевшем, о 216 пациентах, находящихся в карантине и еще о 1344 людях за которыми ведется наблюдение.
В Армении, где с 16 марта действует режим чрезвычайного положения, уже 115 зарегистрированных заболевших, сообщает RT.
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