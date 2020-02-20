В Сирии столкнулись российский и американский бронеавтомобили

На видео видно, как российский бронированный автомобиль «Тигр» догоняет колонну из двух броневиков, на одном из которых укреплен флаг США. Наша машина обходит первый автомобиль и начинает обгон второго, но американский броневик препятствует маневру, прижимая «Тигр» к обочине. Оба транспортных средства останавливаются и ролик прекращается.