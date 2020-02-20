В Сирии столкнулись российский и американский бронеавтомобили
20 февраля, 21:02В миреФото: ru.wikipedia.org
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В интернет выложили видео, на котором броневик армии США пытается блокировать проезд российской бронемашине.
Пользователь, выложивший видео в Twitter, прокомментировал, что инцидент произошел 19 февраля в городе Камышлы, пишет rns.online.
На видео видно, как российский бронированный автомобиль «Тигр» догоняет колонну из двух броневиков, на одном из которых укреплен флаг США. Наша машина обходит первый автомобиль и начинает обгон второго, но американский броневик препятствует маневру, прижимая «Тигр» к обочине. Оба транспортных средства останавливаются и ролик прекращается.
Пока нет комментариев ни от Минобороны России, ни от Пентагона.
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