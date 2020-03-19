Президент США Трамп выделит 100 миллиардов долларов на помощь зараженным COVID-19

Перед подписанием главой государства закон был одобрен Палатой представителей и Сенатом. Он также устанавливает оплачиваемый отпуск и больничный для тех рабочих, у кого был обнаружен новый коронавирус. Кроме этого, документ предусматривает налоговые льготы, продовольственную помощь малоимущим и бесплатное тестирование на COVID-19.