Президент США Трамп выделит 100 миллиардов долларов на помощь зараженным COVID-19
19 марта, 23:12В миреФото: pexels.com
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Американский президент Дональд Трамп подписал закон об оказании помощи гражданам, заразившимся коронавирусом. На эти цели будет выделена сумма в 100 миллиардов долларов.
Об этом стало известно 19 марта, сообщает газета «Известия».
Перед подписанием главой государства закон был одобрен Палатой представителей и Сенатом. Он также устанавливает оплачиваемый отпуск и больничный для тех рабочих, у кого был обнаружен новый коронавирус. Кроме этого, документ предусматривает налоговые льготы, продовольственную помощь малоимущим и бесплатное тестирование на COVID-19.
Ряд представителей Республиканской партии выступали против законопроекта. Они полагают, что введенные нормы могут нанести ущерб малому бизнесу.
По словам Трампа, меры были разработаны для того, чтобы избежать наступления экономического кризиса в стране на фоне роста безработицы.
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