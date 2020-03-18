Житель Великобритании выиграл в лотерею 57 миллионов евро

Представитель Национальной лотереи Британии Энди Картер сообщил, что её участники за 25 лет внесли большой вклад в очень важные проекты. Среди этих проектов - сохранение мест естественного обитания животных. В фонды поступает около 30 миллионов евро каждую неделю, добавил он.