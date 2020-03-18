Житель Великобритании выиграл в лотерею 57 миллионов евро

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Джекпот лотереи EuroMillions на сумму 57 миллионов евро (что эквивалентно 69,2 миллионам долларов) выиграл житель Великобритании.
Об этом стало известно 18 марта, сообщает газета «Известия».
Представитель Национальной лотереи Британии Энди Картер сообщил, что её участники за 25 лет внесли большой вклад в очень важные проекты. Среди этих проектов - сохранение мест естественного обитания животных. В фонды поступает около 30 миллионов евро каждую неделю, добавил он.
Имя победителя лотереи не разглашается.
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