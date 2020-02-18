Тбилиси протестует против назначения нового генерального прокурора
18 февраля, 20:08В миреФото: pixabay.com
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Оппозиционеры и так называемые гражданские активисты устроили в столице Грузии акцию протеста.
Протестующие не согласны с назначением Ираклия Шотадзе генеральным прокурором Грузии, сообщает RT.
Демонстранты собрались возле здания парламента, они принесли с собой плакаты. Проход в здание не блокируется. В целом акция проходит мирно, для охраны правопорядка привлекли минимум полицейских.
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