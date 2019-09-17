Сноуден рассказал о причинах проблем в отношениях Трампа с людьми
Сегодня, 20:46В миреФото: ru.wikipedia.org
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По словам бывшего сотрудника американского Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена, президент США Дональд Трамп отталкивает от себя людей агрессивным поведением, хотя на самом деле хочет им понравиться.
Об этих словах Сноудена стало известно 17 сентября, сообщает газета «Известия».
Экс-сотрудник АНБ также подчеркнул, что Трамп является человеком, не знающим любви, за которую не нужно платить. Зачастую глава государства говорит таким образом, что обижает собеседника, добавил Сноуден.
Шесть лет назад бывший сотрудник АНБ предал огласке информацию о методах ведения слежки спецслужбами США. Около 20 стран кроме России после этого отказали ему в убежище. Сейчас вид на жительство в РФ Сноудену продлили еще на три года.
Власти США считают экс-сотрудника АНБ предателем, не заслуживающим оправдания.
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