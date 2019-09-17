Сноуден рассказал о причинах проблем в отношениях Трампа с людьми

Экс-сотрудник АНБ также подчеркнул, что Трамп является человеком, не знающим любви, за которую не нужно платить. Зачастую глава государства говорит таким образом, что обижает собеседника, добавил Сноуден.

Шесть лет назад бывший сотрудник АНБ предал огласке информацию о методах ведения слежки спецслужбами США. Около 20 стран кроме России после этого отказали ему в убежище. Сейчас вид на жительство в РФ Сноудену продлили еще на три года.