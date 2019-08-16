СМИ: Трамп планирует выкупить Гренландию у Дании

Бытует мнение, что Трамп хочет купить у Дании самый крупный остров в мире. Об этом пишет RNS.

Американский лидер не раз спрашивал у своих советников о возможности покупки Гренландии. На данную тему Трамп заводил разговор неоднократно и на разных встречах. Президенту США очень интересны сведения о больших ресурсах скрытых в недрах острова, а также его геополитическом значении. Трамп даже поручил одному из своих юристов проработать вопрос о возможности выкупа Гренландии у Дании, которой он сейчас принадлежит, сказано в статье опубликованной в газете The Wall Street Journal.

Что касается советников президента США, то одни его поддерживают, указывая на большой экономический потенциал Гренландии, другие называют задумку Трампа мимолетным увлечением, которое никогда не будет воплощено в жизнь.

Ранее США уже предлагали Дании деньги за Гренландию. В 1946 году Вашингтон предложил Копенгагену за остров 100 миллионов долларов. Дания от сделки отказалась. Еще раньше, в 1867 году США также старались выкупить Гренландию. Тогда же Вашингтон попытался приобрести Исландию.