Промышленное производство в Китае сократилось до минимума
16 марта, 18:35В миреФото: ru.wikipedia.org
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За январь и февраль 2020 года объемы промышленного производства в КНР по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократились на 13,5%. Этот показатель стал самым слабым за последние 30 лет.
Так, инвестиции в основной капитал уменьшились на 24,5%, а объем розничных продаж - на 20,5%, сообщает 16 марта газета «Известия». Кроме этого, в феврале до 6,2% вырос уровень безработицы.
По мнению экспертов, такая ситуация сложилась в результате широкого распространения коронавирусной инфекции. Из-за боязни заразиться большинство людей перестали посещать людные места (рестораны, торговые центры, кинотеатры). Кроме этого, снизился спрос на китайские товары у жителей других государств.
Пик распространения болезни в Китае остался позади. Однако, по мнению аналитиков, экономическая ситуация может нормализоваться еще не скоро.
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