Промышленное производство в Китае сократилось до минимума

Так, инвестиции в основной капитал уменьшились на 24,5%, а объем розничных продаж - на 20,5%, сообщает 16 марта газета «Известия». Кроме этого, в феврале до 6,2% вырос уровень безработицы.

По мнению экспертов, такая ситуация сложилась в результате широкого распространения коронавирусной инфекции. Из-за боязни заразиться большинство людей перестали посещать людные места (рестораны, торговые центры, кинотеатры). Кроме этого, снизился спрос на китайские товары у жителей других государств.