Тунис объявил об окончании пандемии коронавируса в стране

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Премьер-министр Туниса Элис Фахфах сообщил об окончании пандемии коронавируса в стране. По его словам, новых случаев здесь практически не регистрируется.
Как сообщает газета “Известия”, начиная с 27 июня Тунис открывает свои границы. Также Фахфах сообщил о возвращении более 25 тысяч соотечественников с начала пандемии.
Ранее в конце апреля Тунис обращался к России для помощи в борьбе с коронавирусом.
Первый случай инфицирования Covid-19 в Тунисе зарегистрировали 2 марта. По состоянию на 15 июня в стране общее число случаев коронавируса достигло 1096 человек, погибли 49 пациентов, вылечились 998.
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