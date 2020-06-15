Тунис объявил об окончании пандемии коронавируса в стране

Как сообщает газета “Известия”, начиная с 27 июня Тунис открывает свои границы. Также Фахфах сообщил о возвращении более 25 тысяч соотечественников с начала пандемии.

Ранее в конце апреля Тунис обращался к России для помощи в борьбе с коронавирусом.