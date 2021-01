Количество пострадавших от землетрясения в Индонезии увеличилось до двадцати шести человек.

По сообщению iz.ru, ранее говорилось о семи погибших и шести пострадавших от землетрясения в Индонезии, магнитуда которого превысила шесть баллов. Его эпицентр находился в нескольких километрах от города Мажен на глубине десять метров. Колебания земли привели к разрушению шестидесяти строений, включая отель и офис губернатора. Также была разрушена больница.

