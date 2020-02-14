Китайские врачи обнаружили эффективный способ борьбы с коронавирусом
14 февраля, 21:49В миреФото: pixabay.com
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Антитела, способные победить Covid-19 обнаружены в плазме пациентов, уже перенесших болезнь.
О новом способе борьбы с коронавирусом заявила компания China National Biotec Group. Сообщается, что плазму использовали для лечения 11 находящихся в критическом состоянии пациентов. Полученные результаты названы «значительными», пишет rns.online.
По данным медиков, уже в первые сутки после введения новой вакцины выросла дол лимфоцитов, насыщенность крови кислородом, а показатели воспаления снизились, причем существенно.
В настоящее время число заболевших коронавирусом в Китае свыше 59 000 человек. Умерли 1369 заболевших.
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