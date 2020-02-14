Китайские врачи обнаружили эффективный способ борьбы с коронавирусом

О новом способе борьбы с коронавирусом заявила компания China National Biotec Group. Сообщается, что плазму использовали для лечения 11 находящихся в критическом состоянии пациентов. Полученные результаты названы «значительными», пишет rns.online.

По данным медиков, уже в первые сутки после введения новой вакцины выросла дол лимфоцитов, насыщенность крови кислородом, а показатели воспаления снизились, причем существенно.