Власти Огайо заявили о 100 тысячах зараженных коронавирусом в штате

При этом официально зарегистрировано всего пять заболевших, сообщает газета «Известия» 13 марта.

Эктон в ходе пресс-конференции отметила, что приведенное ею количество исходит из скорости распространения заболевания среди населения. Минимум 1% будет являться носителем вируса. Так как в Огайо проживают свыше 11 миллионов человек, число заразившихся превышает 100 тысяч.