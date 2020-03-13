Власти Огайо заявили о 100 тысячах зараженных коронавирусом в штате
Вчера, 15:16В миреФото: pixabay.com
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По мнению главы департамента здравоохранения штата Огайо (США) Эми Эктон, сейчас коронавирусом заражены около 100 тысяч жителей штата.
При этом официально зарегистрировано всего пять заболевших, сообщает газета «Известия» 13 марта.
Эктон в ходе пресс-конференции отметила, что приведенное ею количество исходит из скорости распространения заболевания среди населения. Минимум 1% будет являться носителем вируса. Так как в Огайо проживают свыше 11 миллионов человек, число заразившихся превышает 100 тысяч.
По мнению главы штата, истинная ситуация с распространением коронавируса искажена из-за медленного развертывания систем тестирования.
В США по состоянию на 13 марта выявлено 1635 случаев заболевания. Скончался от вызванной коронавирусом пневмонии 41 человек.
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