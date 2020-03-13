В США от коронавируса скончался 41 человек

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По данным на 12 марта в Соединенных Штатах от коронавируса скончался 41 человек. При этом 31 из них являлись жителями Вашингтона.
Всего на территории страны зарегистрировано 1635 заболевших, информирует газета «Известия».
Отмечается, что зараженные вирусом выявлены в 46 штатах. В их число вошли 70 прибывших из Уханя, а также путешественники с лайнеров Diamond Princess и Grand Princess.
По оценкам экспертов, ситуация с коронавирусом в стране может ухудшиться.
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