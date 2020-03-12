В США новый вид насекомых назвали в честь леди Гаги

Они пояснили, что это имя для обнаруженного вида мух было выбрано за «эксцентричное чувство стиля», сообщает газета «Известия».

Один из сотрудников университета штата Иллинойс обнаружил среди тысячи горбаток особь, сильно отличающуюся от остальных. Это произошло во время работы над новым проектом ученого. Исследователь назвал новый вид Kaikaia gaga.