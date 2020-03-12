В США новый вид насекомых назвали в честь леди Гаги

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Ученые из США открыли новый вид мух и назвали его в честь исполнительницы леди Гаги.
Они пояснили, что это имя для обнаруженного вида мух было выбрано за «эксцентричное чувство стиля», сообщает газета «Известия».
Один из сотрудников университета штата Иллинойс обнаружил среди тысячи горбаток особь, сильно отличающуюся от остальных. Это произошло во время работы над новым проектом ученого. Исследователь назвал новый вид Kaikaia gaga.
Ученый надеется найти ещё одного представителя открытого им вида. Для этого он планирует поехать в Никарагуа. Именно с территории этой страны и были доставлены мухи для его эксперимента.
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