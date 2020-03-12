В Шри-Ланке приостановили выдачу виз по прибытии из-за коронавируса
Вчера, 22:01В миреФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В связи с объявлением ВОЗ пандемии коронавируса, власти Шри-Ланки решили отменить выдачу виз по прибытии.
Об этом стало известно 11 марта, сообщает газета «Известия».
Кроме этого, все граждане страны, а также иностранцы, приехавшие из Южной Кореи, Италии и Ирана, будут помещены на двухнедельный карантин. Такая мера принята для недопущения распространения коронавируса в стране.
Правительство также порекомендовало жителям Шри-Ланки воздержаться от поездок за границу без веских оснований.
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса COVID-19 в мире 11 марта. На данный момент болезнью заразились 118 тысяч человек в 114 странах. Более 4 тысяч заболевших умерли.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей