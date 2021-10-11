Глава минфина США заявила об угрозе экономического кризиса для страны

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что стране грозит экономический кризис к декабрю 2021 года, если конгресс снова не повысит потолок госдолга.

Как сообщает iz.ru, Йеллен заявила, что повышение потолка государственного долга необходимо для финансирования действующих инициатив конгресса, а не для обеспечения новых расходов. По ее словам, повышение госдолга является приоритетной задачей. Говоря о последствиях задержки соответствующего решения, Йеллен отметила, что это грозит сбоями при выплате социальных пособий, зарплат военнослужащим и приостановкой налоговых вычетов на детей. «Будет подорван статус ценных бумаг минфина — самого надежного в мире актива, а также доллара как мировой резервной валюты», — предупредила она. Йеллен добавила, что задержка в повышении потолка госдолга «наверняка вызовет рецессию и даже может привести к финансовому кризису».

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