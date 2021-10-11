Глава минфина США заявила об угрозе экономического кризиса для страны

Глава минфина США заявила об угрозе экономического кризиса для страны
Глава минфина США заявила об угрозе экономического кризиса для страны
Вчера, 13:06В миреФото: pixabay.com
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что стране грозит экономический кризис к декабрю 2021 года, если конгресс снова не повысит потолок госдолга.

Как сообщает iz.ru, Йеллен заявила, что повышение потолка государственного долга необходимо для финансирования действующих инициатив конгресса, а не для обеспечения новых расходов. По ее словам, повышение госдолга является приоритетной задачей.

Говоря о последствиях задержки соответствующего решения, Йеллен отметила, что это грозит сбоями при выплате социальных пособий, зарплат военнослужащим и приостановкой налоговых вычетов на детей.

«Будет подорван статус ценных бумаг минфина — самого надежного в мире актива, а также доллара как мировой резервной валюты», — предупредила она. Йеллен добавила, что задержка в повышении потолка госдолга «наверняка вызовет рецессию и даже может привести к финансовому кризису».

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