Dragon успешно пристыковался к МКС

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NASA сообщило в Twitter об успешной стыковке грузового корабля компании SpaceX и МКС.
Носитель Falcon 9 стартовавшая 7 марта с мыса Канаверал вывел на орбиту аппарат Dragon. Стыковка с Международной космической станцией также прошла успешно, сообщает rns.online.
Аппарат, доставил на станцию научное оборудование и различные полезные грузы для космонавтов. Он останется там до апреля, а затем вернется на Землю с данными, полученными в ходе научных исследований.
В настоящее время к МКС пристыкованы 4 космических корабля.
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