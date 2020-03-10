Dragon успешно пристыковался к МКС

Носитель Falcon 9 стартовавшая 7 марта с мыса Канаверал вывел на орбиту аппарат Dragon. Стыковка с Международной космической станцией также прошла успешно, сообщает rns.online.

Аппарат, доставил на станцию научное оборудование и различные полезные грузы для космонавтов. Он останется там до апреля, а затем вернется на Землю с данными, полученными в ходе научных исследований.