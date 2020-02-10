В Вашингтоне задержали угрожавшего убийством Трампу

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Правоохранители Вашингтона задержали вооруженного ножом мужчину, который высказал угрозу убийства президента США Дональда Трампа.
Злоумышленник сам рассказал о своем намерении офицеру секретной службы, патрулировавшем Белый дом, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что 25-летний Роджер Хеджепет также заявил полицейскому, что у него с собой есть нож, которым он планирует совершить убийство президента.
Правоохранители обыскали мужчину и нашли у него десятисантиметровый нож, а также пустая кобура из-под пистолета.
Выяснилось, что злоумышленник приехал из штата Флорида и состоит на учете у психиатра. При этом специалисты оценивают его состояние как «критическое».
Хеджепета задержали и направили в специализированное медучреждение для оценки его здоровья.
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