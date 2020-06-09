Германия предложила создать аналог НАТО для борьбы с пандемиями

По словам Шпана, целью новой организации должна являться взаимопомощь стран во время вызванных заболеваниями кризисов. Для этого ей необходимо обладать соответствующими ресурсами и иметь полномочия распоряжаться едиными общеевропейскими структурами. Это позволит мобилизовать все силы в период пандемий.