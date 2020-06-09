Фото: pixabay.com
Германия предложила создать аналог НАТО для борьбы с пандемиями
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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан предложил главам стран Евросоюза создать аналог НАТО, который занимался бы борьбой с пандемиями.
Это отвечает идеям альянса, который готовится ко второй волне эпидемии коронавируса, сообщает infox.ru.
По словам Шпана, целью новой организации должна являться взаимопомощь стран во время вызванных заболеваниями кризисов. Для этого ей необходимо обладать соответствующими ресурсами и иметь полномочия распоряжаться едиными общеевропейскими структурами. Это позволит мобилизовать все силы в период пандемий.
Глава Минздрава Германии также предложил создать общеевропейский институт вирусологии.
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