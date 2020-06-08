Фото: pixabay.com
В Индии за сутки заразились почти 10 тысяч человек
Сегодня, 16:13В мире
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В Индии число зараженных выросло на 9983 - до 256,6 тысяч.
Как пишет RT, число умерших за время эпидемии в стране достигло 7,1 тысяч.
Переболеть новую инфекцию смогли 124 тысячи человек.
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