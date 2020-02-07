Apple может не выполнить планы по увеличению выпуска наушников AirPods

В некоторых СМИ появилась информация о том, что коронавирус может помешать яблочникам нарастить производство наушников AirPods. Дело в том, что китайские поставщики на 2 недели приостановили работу. Как сообщает rns.online в планах было увеличение выпуска популярных наушников до 45 млн штук.

Отмечается, что большая часть производственных мощностей трех основных изготовителей этих наушников: Luxshare-ICT, Goertek и Inventec, остановили производство. Сейчас, по данным источников, есть материалы примерно на 2 недели работы. Чтобы получить новые компоненты, надо ждать возобновления работы поставщиков.